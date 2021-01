Os três objetivos do Liverpool para a próxima temporada

A delicada situação que o mundo atravessa em função do coronavírus tem causado dificuldades econômicas a muitos clubes, como o Liverpool.

Os 'reds' foram afetados pela atual crise financeira devido à pandemia e não podem realizar nenhuma transferência no mercado de inverno, mas podem no verão.

O 'Daily Mail' aponta que a equipe comandada por Klopp traçou três objetivos para a próxima temporada, com a firme intenção de os incorporar a todo custo.

O primeiro deles é Alaba. O austríaco, que termina o contrato em junho, tem tudo quase acertado com o Real Madrid, embora o Liverpool pretenda interferir entre os merengues e o jogador.

O segundo em questão é Barella. O médio italiano tem um excelente desempenho no Inter e é uma peça muito procurada, pelo que terá de pagar uma boa soma para retirá-la.

E finalmente, Musiala. Aos 17 anos, esta joia do Bayern deslumbrou os times 'top' do cenário europeu ao brilhar com a camisa do time da Baviera.