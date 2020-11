Os três primeiros nomes na limpa do Manchester United

O Manchester United começou a temporada de forma irregular e, por enquanto, ocupa a 14ª posição da tabela da Premier League. Na Champions League, a situação é mais positiva, já que ocupa o primeiro lugar do grupo que divide com RB Leipzig, PSG e Istanbul Basaksehir.

O momento de instabilidade gera questionamentos sobre o treinador e sobre o elenco. Segundo a imprensa britânica, uma ampla mudança de peças deve ocorrer no grupo de Ole-Gunnar Solskjaer.

'Mirror' destaca três nomes entre os principais dessa lista de saída planejada pelo Manchester United. O jornal inglês afirma que Phil Jones e Marcos Rojo estão com as horas contadas no clube e aponta como tendência a saída da dupla na próxima janela de transferências.

O terceiro mais cotado para trocar de time é o goleiro Sergio Romero. O argentino de 33 anos está na equipe desde a temporada 2015-16, mas nunca foi o dono da titularidade e somou, em sua campanha com mais atuações, apenas 18 jogos disputados.