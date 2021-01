Os três reforços que o Milan quer para desbancar a Juventus

A Juventus vê ameaçado o seu reinado na Serie A. Depois de nove temporadas consecutivas vencendo o campeonato italiano, parece que a 'Vecchia Signora' está mais perto do que nunca de der destronada, trono esse que tem uma cor vermelha e preta de tirar o sono.

O Milan é o grande favorito para vencer a competição nacional da Itália. Por este motivo, a equipe 'rossonera' tem uma grande oportunidade no mercado de transferências de inverno para melhorar um elenco que já mostrou um ótimo desempenho.

A 'La Gazzetta dello Sport' informou sobre os três nomes que Stefano Pioli está considerando para o mercado da bola: Mohamed Simakan, do Strasbourg, Souahilo Meité, de Torino, e Gianluca Samacca, do Genoa.

Cada um deles reforçaria três linhas do campo: defesa, meio-campo e ataque. Seriam acréscimos muito equilibrados para o Milan, o que aumentaria consideravelmente suas chances nesta temporada. O objetivo principal é o zagueiro francês, que tem um preço de cerca de 14 milhões de euros.

Por sua vez, o jogador do Torino é do gosto de Pioli, enquanto o atacante do Genoa seria a melhor opção para dar um descanso a Ibra. A figura de Jovic sobrevoou San Siro, mas a diretoria prefere um movimento mais econômico.