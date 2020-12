Os três zagueiros de luxo na lista do Manchester United

O Manchester United se prepara pensando na próxima janela de transferências e tem a zaga como um dos setores prioritários na busca de reforços.

Segundo 'Manchester Evening News', três zagueiros consagrados estão na mira do gigante inglês: Benjamin White, do Brighton & Hove Albion, Raphaël Varane, do Real Madrid, e Dayot Upamecano, do RB Leipzig.

O jornal britânico destaca que o primeiro é o principal candidato a movimentar a diretoria. Aos 23 anos, White tem contrato até junho de 2024 e é visto como a prioridade dos 'red devils'.

Upamecano tem vínculo até junho de 2023, é uma peça fundamental no sistema defensivo alemão e também desperta o interesse de gigantes. Varane também seria uma contratação difícil por ser homem de confiaça de Zidane e dono absoluto da titularidade ao lado de Sergio Ramos.