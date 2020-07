Os três zagueiros dos sonhos de Solskjaer

Solksjaer quer um Manchester United mais forte na defesa e o mercado de transferências é a sua grande oportunidade. De acordo com a 'ESPN' o treinador pensa em três nomes.

O primeiro é Nathan Aké. Não é nenhum segredo que o treinador está interessado no seu futebol. Solksjaer já foi flagrado conversando com o atleta do AFC Bournemouth e não escondeu a sua intenção.

O segundo é Tyrone Mings. Um velho conhecido da agenda 'red devil'. Já esteve na mira do conjunto inglês na última janela e reaparece nessa. Custaria algo em torno aos 12 milhões de euros.

O último e, provavelmente, o mais caro é Romagnoli. Cobiçado também por Atlético de Madrid e Barcelona, o Milan pretende blindá-lo para evitar que saia com facilidade.