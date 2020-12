"Os troféus individuais são bonitos, mas os coletivos são mais"

Thibaut Courtois recebeu o Troféu Zamora no Prêmio Marca 2019-20. O madridista foi eleito o goleiro com menos gols sofridos na última temporada da LaLiga. O goleiro, uma das chaves para o título conquistado pelo Real Madrid, sofreu 20 gols nos 34 jogos que disputou no campeonato espanhol, obtendo um coeficiente de 0,59.

Na hora de receber o troféu, o goleiro explicou: “Cada título conquistado é lindo. Dou muito valor a este, porque é o primeiro Zamora com o Real Madrid. Além disso, foi depois de vencer a Liga, que é o objetivo. Os troféus individuais são bons, mas os coletivos são sempre mais".

“Este prêmio se deve ao trabalho de toda a equipe. No final acho que estamos em uma posição onde um pequeno erro é notado. Se você fizer várias defesas e ajudar seu time a vencer é muito bom. Para um goleiro é o que melhor que se pode dizer, que ajudou a ganhar uma partida”, argumentou o belga.

Courtois garantiu que "sempre se pode melhorar". “Aqui com o treinador jogamos muito por trás. Se pode melhorar com os passes. É sempre preciso tentar melhorar e ser um goleiro melhor. O futebol evolui, cresce e o goleiro também tem que evoluir, tentando coisas novas”, acrescentou.

“No final, o importante é lutar pela LaLiga e isso significaria passar muitos jogos sem sofrer gols, e que todos nós temos feito bem o nosso trabalho, como temos feito ultimamente. Devemos continuar nesta linha e ganhar a LaLiga novamente e se pudermos, o Zamora ", Courtois sentenciado.

Histórico

O belga, que terminou invicto 18 jogos na Liga 2019-20, junta-se à lista histórica dos madridistas que conquistaram o Troféu Zamora, comandada por Vicente (3). Seguidos, com dois, por Zamora, Betancort e Buyo. E com um estão: Casillas, Agustín, Miguel Ángel, Junquera, Araquistáin, Juan Alonso e Bañón. É a terceira vez que Courtois ganha este troféu.