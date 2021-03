Os únicos três que podem se sentar à mesa de Guardiola

O Manchester City de Guardiola pegou a batuta do Liverpool de Klopp. Os de Etihad assustam e acumulam vitória atrás de vitória na Premier League. A superioridade na competição nacional também se reflete na classificação: soma 65 pontos, 14 a mais que o Manchester United, que está sendo medido hoje. Com apenas 11 duelos faltando para terminar a Premier, todas as previsão dão ao time de Pep o merecidotítulo.

Além dessa diferença na Premier, o papel de Guardiola e da sua equipe merece crédito se for analisado o desempenho de outros treinadores na Europa. Grandes treinadores que não conseguiram chegar a esse nível do time 'citizen'. Apenas três podem comer na mesa do City de Pep, embora para entender este pequeno exame é preciso levar em conta que nem todas as ligas têm o mesmo número de partidas disputadas.

A apenas cinco pontos dos 65 do City está Mauricio Pochettino do PSG - com a inestimável ajuda de Tuchel antes de sua chegada - embora com um jogo disputado a mais do que o clube inglês. Números que não o ajudam a liderar a Ligue 1, onde o Lille comanda.

Antonio Conte não decepcionou e conseguiu tirar o máximo proveito da Inter de Milão até agora. Com 25 duelos disputados - dois a menos que o City - ele tem 59 pontos e Conte está seis atrás do técnico espanhol.

O argentino Cholo Simeone fecha a lista dos treinadores que estão menos de dez pontos atrás de Guardiola. Com o Atlético de Madrid, ele soma 58 pontos em 24 jogos - três a menos que os ingleses - e ainda pode superar a marca de Pep. Por enquanto, está a sete.

Longe dele estão Ronald Koeman, Zinedine Zidane e Stefano Pioli (12), Hans Flick (13), Andrea Pirlo (16), Thomas Tuchel - no Chelsea - (18) e Carlo Ancelotti (19) no Everton.

Na fase de 20 pontos ou mais estão outros como Gennaro Gattuso (21), Jürgen Klopp (22), José Mourinho (23), Manuel Pellegrini (26) ou Unai Emery (28).