Votos de Tite para melhor do mundo: Neymar, Lewa e De Bruyne

Se você é daqueles que não concordou com Neymar ter ficado de fora dos três indicados ao prêmio de melhor do mundo da Fifa, no The Best, saiba que tem um grande aliado: o treinador da seleção brasileira, Tite, não só colocou o craque entre os três primeiros, mas também o elegeu como o melhor jogador do planeta em 2020.

Para a premiação, o técnico, o capitão e um jornalista de cada uma das nações filiadas à Fifa recebe um voto para determinar o vencedor da honraria. No final, todos esses votos são somados e quem somar mais "pontos" leva o troféu e o título de melhor do mundo.

Se no ano passado, Tite deixou Neymar de fora dos três melhores, escolhendo votar em Virgil van Dijk, Lionel Messi e Sadio Mané, exatamente nesta ordem, o brasileiro teve no treinador um aliado para a edição deste ano. Justamente por algo que o técnico descreveu como sua evolução.

"Neymar não só evoluiu como pessoa, mas no seu desempenho técnico", comentou Tite, em entrevista concedida ao SporTV. "Hoje é um jogador de finalização, mas também de armação, que pode deixar em uma jogada um jogador batido e dar uma assistência importante. Ele é arco e flecha. Aumentou sua área de ação e cresceu seu futebol."

Agora "Adulto Ney", o craque teve sua evolução fora dos gramados elogiada, culminando no momento histórico em que o brasileiro, junto de Mbappé e Demba Ba, do Istanbul, capitanearam uma saída de campo após o quarto árbitro da partida em jogo da Champions ter atitudes racistas no confronto. Dentro de campo, ainda, o atleta alcançou um nível altíssimo, levando o PSG para a final da Liga dos Campeões.

Mas se Tite colocou seu camisa 10 como melhor do mundo, não esqueceu do último grande algoz: Kevin De Bruyne, craque da Bélgica que eliminou o Brasil da Copa do Mundo de 2018, nas quartas de final da competição, também foi lembrado pelo treinador, que o colocou na terceira colocação. Muitos acreditavam que o meia ficaria entre os três melhores, mas ele terminou em quarto lugar, atrás de Messi, Cristiano e Lewandowski.

E o polonês, grande favorito a sair com a premiação, também marcou presença na lista do técnico, como medalha de prata. E você? Concorda ou discorda com Tite?

Você pode acompanhar esta próxima edição do Fifa The Best nesta próxima quinta-feira (17), às 15h (de Brasília).