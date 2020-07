Os Wolves já sentem o cheirinho de Europa

O time de Nuno Espírito Santo fez mais uma vitima na Premier, dessa vez sobrou para o Everton de Ancelotti que não viu a cor da bola.

Raul Jimenez, Dendoncke e Diogo Jota macaram para os Wolves, que sentem o cheiro de Europa cada vez mais forte.

Com a vitória os Wolves chegaram aos 55 pontos e ocupam a 6º posição na Premier League, atrás apenas do Manchester United que abre a zona de classificação para a Europa. Já o Everton continua na 11º com 45 pontos.

Na próxima rodada a 'esquadra portuguesa' visita o Burnley (9º), enquanto o Everton recebe o Aston Villa (18º).