Os Wolves oferecem 24 milhões por Corona

O futuro de 'Tecatito' Corona poderia estar bem longe do Estádio do Dragão. De acordo com o jornal 'Record', o Wolverhampton Wanderers teria ofercido 24 milhões para tirar o mexicano do Porto.

Eleito o melhor jogador da última edição da Liga NOS de Portugal, os Wolves de Nuno se interessaram no jogador, que poderia tentar a sorte na Premier.

O valor ofertado é inferior ao pedido pelo clube português, que se apoia na multa rescisória de 30 milhões para manter o jogador.