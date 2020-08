Oscar, o homem da moda na China

Não há quem pare o Shanghai SIPG no grupo B da Superliga Chinesa. Em parte, graças ao alto nível de Oscar, que encerra o mês de agosto com exibições impressionantes.

O conjunto de Shanghai não tomou conhecimento do Chongqing Lifan. 3-0 graças aos gols de Arnautovic, Wang Shenchao e Oscar, autor do gol mais bonito.

O brasileiro recebeu de Shenchao na entrada da área, dominou com estilo e bateu colocado. No total, Oscar já soma três gols e cinco assistências no últimos mês. Sua equipe é a líder do Grupo B, com cinco vitórias e dois empates.