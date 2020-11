Osimhen desfalca o Napoli no duelo contra o Milan

Gattuso terá de se virar sem o seu atacante. O jogador do Napoli, Osimhen, estará de fora devido a uma luxação no ombro, segundo o clube napolitano.

"Victor Osimhen foi submetido, na clínica Villa Stuart, em Roma, a exames que revelaram uma entorse no ombro direito. O jogador começou a fisioterapia e será examinado diariamente", informou o clube em comunicado oficial.

A equipe do técnico Gennaro Gattuso, terceiro colocada na Serie A e rival da Real Sociedad na Liga Europa, provavelmente não poderá contar com Osimhen para a partida do campeonato italiano no próximo domingo contra o líder Milan.

Osimhen, de 22 anos, se tornou a contratação mais cara da história do Napoli, à frente do mexicano Hirving Lozano, por quem pagou 40 milhões ao PSV Eindhoven em 2019, e marcou dois gols nos primeiros seis jogos que disputou. reproduziu.

O time napolitano enfrenta a Real Sociedad no dia 10 de dezembro, no estádio San Paolo, na partida da rodada que fecha a fase de grupos.

A partida de ida terminou com a vitória do Napoli por 1 a 0 sobre os espanhóis na Reale Arena de San Sebastián.