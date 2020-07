Osimhen está na Itália para fechar um acordo com o Napoli

O futuro de Victor Osimhen, a jovem pérola do Lille, estará em jogo nas próximas horas. Como o jornalista Gianluca Di Marzio confirmou, é o Napoli quem lidera a luta pela sua assinatura.

O jogador africano desembarcou em Nápoles por volta das 13h30 e para sua reunião com a diretoria do clube. O jogador já disse "sim" ao time no sul da Itália há algumas semanas.

O Napoli tentará chegar a um acordo com Osimhen nas próximas horas e depois negociará com Lille. De Laurentiis poderia oferecer 70 milhões de euros pelo nigeriano, segundo o jornalista Manu Lonjon.

A chegada de Osimhen a Napoli significaria a despedida de Arek Milik, na porta de saída já há alguns meses. A Juventus e o Atlético de Madrid ficam de olho no polonês, que pode ser diretamente afetado por esta operação.