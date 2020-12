Otávio mostrou habilidade para deixar os marcadadores para trás antes de deixar Zaidu Sanusi e Moussa Marega em ótima posição para balançarem as redes.

Confira no vídeo acima como foram as duas belas assistências do brasileiro na vitória do Porto por 4 a 3 sobre o Tondela, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Português de 2020/21.