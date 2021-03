Otávio renova com o FC Porto até 2025

O meia brasileiro Otávio assinou a sua renovação com o FC Porto até 2025, em uma cerimônia celebrada no Estádio do Dragão que contou com a presença do presidente Pinto da Costa.

Em declarações aos canais do clube, Otávio se mostrou muito feliz com a permanência no clube. "Me sinto muito feliz, sempre disse que queria ficar no FC Porto. Neste clube e neste país me sinto em casa, fui sempre bem recebido e é um sonho tornado realidade. Queria renovar o contrato e fico feliz por deixar as pessoas satisfeitas."

Pinto da Costa, presidente do Porto, também mostrou a sua satisfação com o acordo: "Estamos muito satisfeitos por termos encontrado uma solução e por sentirmos que o Otávio está com a mesma vontade com que chegou aqui no primeiro dia do seu ingresso no FC Porto."

Na atual temporada, Otávio disputou 31 jogos, marcou cinco gols e deu quatro assistências em cerca de 2.360 minutos dentro de campo.