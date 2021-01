Otávio tem oferta de pré-contrato do Milan

Otávio tem em mãos uma proposta de pré-contrato do Milan. A Goal apurou que o meia-atacante do Porto está analisando um acordo válido por quatro anos com os italianos, tendo como incentivo um prêmio de assinatura de 1,5 milhão de euros (quase R$ 10 milhões).

Também na mira de Fiorentina e clubes da Arábia Saudita, o brasileiro dificilmente vai permanecer no futebol português na próxima temporada. Tem vínculo apenas até junho de 2021 e, até o momento, não avançou numa negociação de renovação.

Aos 25 anos, o jogador revelado pelo Internacional tem sido nos últimos anos um dos principais destaques do Porto, onde já foi campeão em cinco oportunidades: Liga (2017/18 e 2019/20), Taça de Portugal (2019/20) e Supertaça de Portugal (2018 e 2020).

Recentemente, o nome do brasileiro passou a ser ainda mais valorizado no mercado depois de elogios públicos do antigo companheiro portista Iker Casillas. Por meio do Twitter, ex-goleiro e ídolo espanhol revelou que Sevilla, Lyon e Lazio estavam de olho no meia-atacante.

Otávio, vale lembrar, chegou a Portugal em 2014. Antes de ser aproveitado de fato no Dragão, foi emprestado durante duas temporadas ao Vitória de Guimarães.