Rómulo Otero assinou contrato com o Timão e iniciou nesta semana sua participação nas atividades com o restante do grupo de jogadores no CT Joaquim Grava. No empate em 1 a 1 contra o Fortaleza, Tiago Nunes optou por não colocá-lo em campo.

Confira o vídeo com a entrevista do venezuelano ao ser apresentado como reforço do Corinthians. Ele comenta sobre o trabalho de Jorge Sampaoli, seu ex-técnico, e explicou sua escolha por assinar com o Timão.