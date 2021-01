Otero foi o destaque do treino do Corinthians ao fazer um golaço improvável durante as atividades do grupo. "Está lançado o desafio do Otero. Duvido alguém fazer um gol como esse", disse o meia.

Confira no vídeo acima o lance do jogador do Timão e outros momentos das atividades comandadas pelo técnico Vagner Mancini, que prepara a equipe para o clássico do domingo contra o Palmeiras.