VÍDEO: "Sempre tive vontade de jogar no Corinthians"

Rómulo Otero assinou contrato com o Corinthians e iniciou nesta semana sua participação nas atividades com o restante do grupo de jogadores no CT Joaquim Grava. No empate em 1 a1 contra o Fortaleza, Tiago Nunes optou por não colocá-lo em campo.

O jogador chegou ao Timão para buscar mais protagonismo após deixar o Atlético Mineiro, onde o treinador Jorge Sampaoli foi transparente em comunicar que não contava com ele em seus planos para a temporada.

Em sua apresentação no time paulista, o venezuelano comentou sobre características de seu jogo e sobre suas posições preferidas parecidas. Confira o vídeo com a entrevista do novo reforço do Corinthians.