'Sport': Fora dos planos de Koeman, Dembélé pode sair em janeiro

Ousmane Dembélé tem um futuro incerto dentro em Barcelona, onde as lesões marcaram essa trajetória que completou três anos nesta semana. O francês nunca teve a continuidade necessária, e isso tem custado caro.

Ronald Koeman já comentou que o francês terá seu papel na equipe, apesar de ter começado como reserva. No entanto, segundo 'Sport', esse pensamento mudou, ou havia sido válido apenas para não desvalorizar publicamente o jovem.

O jornal afirma que o treinador não conta com Dembélé em seus planos e vê o desempenho positivo de outros atletas diminuindo suas chances no time, como Trincão, Coutinho e Ansu Fati. Além disso, a publicação destaca que vender o atacante ajudaria financeiramente o Barcelona para viabilizar outros projetos.

'Sport' afirma que o plano da diretoria é negociar uma operação para a saída do francês em janeiro, o que resultaria em um reforço para os cofres do clube e um alívio na folha de pagamento. Com isso, seria mais fácil ir em busca de contratações desejadas, como Memphis Depay e Eric García.

Desde a estreia do francês, contratado por suas atuações destacadas na base e na equipe principal da seleção francesa, Dembélé disputou 75 partidas, marcou 19 gols e deu 15 assistências.

Confira no vídeo acima o desempenho incrível de Ousmane Dembélé durante uma das sessões de treino do Barcelona, enquanto a equipe se prepara para a volta do Campeonato Espanhol após a parada internacional na Europa.