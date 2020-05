Flayslane confessou ter tido um caso com Neymar

Neymar voltou a se envolver em um escândalo sexual no Brasil. Flayslane, famosa ex-participante do Big Brother Brasil, confessou em uma live com o youtuber Matheus Mazzafera que, durante 2016, ela teve um encontro sexual com a estrela.

Naquela época, o jogador estava tentando se reconciliar com Bruna Marquezine, então essa revelação prejudicou consideravelmente sua imagem, motivo pelo qual ele decidiu responder de sua casa no Brasil.

"Rir pra não chorar", escreveu o jogador do PSG do Rio de Janeiro, ao que Flayslane também respondeu: "Só digo uma coisa, sou mulher o suficiente para admitir o que faço. Sou muito transparente e não tenho compromisso com ninguém para ter que mentir".

E ele continuou: "Foi apenas uma coisa de um dia e algo esporádico. Neymar, você não precisa ter vergonha. Eu vou me passar por uma mentirosa só porque você é Neymar e eu não sou ninguém? Agora, tenho vergonha de ter tido um caso com você".

As palavras na televisão foram até endossadas por seu ex-marido, Jhonatan Ricarte: "Comecei a namorá-la alguns meses depois que ela esteve com Neymar. Ela não está mentindo e não precisa mentir".