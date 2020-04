Outra chance para Kepa

Um forte rumor vinha repercutindo na Itália: Kepa, para o Milan, e Donnarumma, para o Chelsea. Mas o jornal 'Daily Mail' relata que houve uma mudança de planos. A diretoria pensou melhor e pretende dar continuidade ao goleiro espanhol em sua equipe.

Isso não significa que desistiram do goleiro do Milan, mas que ambos seriam concorrentes na equipe. Naturalmente, isso afastaria Willy Caballero, que foi uma grande concorrência para o ex-jogador do Athletic neste ano.

Esta mudança de opinião do clube surpreende, porque o goleiro teve um desempenho irregular nesta temporada, deixando de ser o goleiro titular e passando ao segundo plano devido à desconfiança de Lampard antes de voltou à titularidade.

Com 25 anos e contrato até 2025, receberia do Chelsea mais uma chance. Se mudarem de idéia novamente, deverão encontrar uma saída, pois é um dos goleiros de mais prestígio no mercado e seu preço inicial é de 37,5 milhões de euros.