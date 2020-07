Outra equipe abandona a MLS por alto número de contágios por COVID-19

São várias as equipes que tiveram que se retirar da Major League Soccer em Orlando. O primeiro foi o FC Dallas por apresentar vários casos positivos em seu elenco.

O segundo foi o Nashville SC, que também informou que se retirará da competição porque apresentou nove casos positivos.

"O Nashville Soccer Club, juntamente com a Major League Soccer, anunciou que o clube retirará sua participação no torneio MLS Is Back devido a casos positivos de COVID-19 entre seus jogadores", começa o comunicado oficial.

"Nosso foco agora é recuperar nossos jogadores que foram infectados com COVID-19 e levar todo o nosso grupo de viagem para casa com segurança. Quando todos estiverem seguros e saudáveis ​​em Nashville, podemos virar a página e concentrar-se em nossa preparação e participação no retorno para jogar na segunda metade da temporada depois de Orlando", disse Ian Yre, CEO da Nashvill SC.