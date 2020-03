Outra promessa brasileira na mira do Real Madrid

O Real Madrid buscou recentemente uma enorme quantidade de jovens talentos, muitos deles provenientes do Brasil.

Vinicius, Rodrygo e Reinier abriram um caminho que a gigante do Bernabéu quer continuar explorando no futuro próximo.

A diretoria continua com olhar atento ao mercado brasileiro e, conforme informação de 'AS' em janeiro, o nome de Marcos Paulo ocupa um lugar de destaque na lista de alvos para as próximas janelas de transferências.

O atacante do fluminense, de apenas 19 anos, é um dos grandes talentos ofensivos do país e seu contrato termina em 2021.

Uma situação que o Real Madrid gostaria de explorar para levá-lo à capital da Espanha a um bom preço, embora a concorrência pelo jovem seja grande.

E é que o eterno rival Barcelona está interessado em contratar seus serviços, de modo que uma nova luta pode estar surgindo entre os dois grandes nomes do futebol espanhol por outra das pérolas do Brasil.