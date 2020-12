Outra vez com o mesmo Dembélé

Ousmane Dembélé está novamente lesionado e o triste é que não é nenhuma novidade. O francês, que chegou ao Carranza depois de fazer uma partida excepcional na Hungria contra o Ferencváros, encerrou o confronto contra Cádiz lesionado, mas não avisou ninguém e forçou até o final.

Embora possa parecer um gesto de compromisso com o clube, a verdade é que no Barcelona teriam preferido que ele não se tivesse forçado e tivesse saído assim que sentisse o primeiro incômodo.

O portal 'AS' explicou que Dembélé fez testes e, após responder as perguntas dos serviços médicos, recebeu sinal verde e decidiu continuar. O francês acabou provocando uma lesão mais grave devido a esse fato que agora consideram indisciplina.

Segundo os serviços médicos do Barça, não é a primeira vez que isso acontece com ele e que o seu desejo o incentiva a forçar mais do que o necessário e a causar lesões ou desconfortos mais graves.

O ex-Borussia Dortmund ainda não tem data para reaparecer e Koeman não se atreveu a definir uma data na coletiva de imprensa antes do jogo contra a Real Sociedad. Ele treina sozinho e quem sabe se em sua cabeça bagunçada ele está se perguntando por que forçou mais do que o necessário novamente.