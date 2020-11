Outro contratempo para Carvajal: sofre uma lesão muscular

Dani Carvajal foi a grande ausência com Karim Benzema dos treinos do Real Madrid nesta sexta-feira. O lateral-direito teve que travar devido a desconforto muscular, ficou à margem do grupo e só entrou em campo na reta final da sessão.

Por fim, o laudo médico publicado pelo Real Madrid indica que Carvajal sofre uma lesão muscular no músculo adutor direito. O clube não informa o grau deste ou o tempo de recuperação, fica simplesmente pendente de evolução.

Este é mais um revés para o lateral-direito do Real Madrid, que há apenas uma semana voltou a jogar depois de praticamente dois meses afastado devido a uma entorse no joelho.

Carvajal então reapareceu contra o Villarreal e assim que começou o jogo, assistiu ao 0-1 de Mariano. E nesta quarta-feira voltou a ser titular em mais um jogo notável na vitória por 0-2 em San Siro contra a Inter de Milão.

Nem Carvajal nem o Real Madrid se entendme com as lesões. Sem Odriozola, cujo processo de recuperação parece estagnado, Zidane terá que mover Nacho ou Éder Militão para a direita após o retorno definitivo do brasileiro.