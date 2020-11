Outra baixa confirmada: Sergi Roberto será desfalque por dois meses

A má notícia para o Barcelona não veio sozinha neste domingo. O clube anunciou a gravidade da lesão de Gerard Piqué, com a qual já se esperava, mas ele não será o único a ficar algum tempo fora de campo.

Sergi Roberto, que não conseguiu finalizar a partida contra o Atlético de Madrid e deixou os catalães com dez jogadores nos minutos finais, também está lesionado.

O da categoria da base, que atuou como ala e meio-campista, se lesionou ao dar um chute da intermediária que passou raspando na trave após desviar em um jogador do Atlético de Madrid.

Ele imediatamente sentiu desconforto e se retirou do campo. Como o Barça já havia esgotado as substituições, nenhum jogador poderia entrar no jogo.

A equipe do Barça confirmou que Sergi Roberto ficará afastado por dois meses, já que apresenta uma ruptura no reto femoral da coxa direita: “Os exames realizados este domingo a Sergi Roberto mostraram que ele tem uma ruptura no reto femoral da coxa direita. O tempo aproximado de desfalque será de dois meses".