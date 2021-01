Outro passo atrás na Inglaterra: a Premier volta a ficar sem público

O aumento dos casos de COVID-19 no futebol inglês não será uma exclusividade da Premier League. O futebol terá que dar um passo atrás em relação aos torcedores.

De acordo com Matt Hancock, secretário de saúde britânico, a Inglaterra voltará ao nível 3 ou 4, o que segundo confirmou o 'Mundo Deportivo', proibirá a presença de torcida nos estádios.

O Liverpool chegou a contar com o apoio da sua torcida no 'Boxing Day', mas essa nova limitação impossibilita que isso se repita nos próximos jogos.

Os clubes de regiões que estavam no nível 2 de alerta podiam contar com um certo número de torcedores no estádio, mas essa medida não terá continuidade no momento.