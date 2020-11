Outro patamar? Flamengo leva a pior contra concorrentes diretos

Com o elenco mais estrelado do Brasil, o Flamengo começou o Brasileirão de 2020 como o grande favorito ao título, como não poderia ser diferente. Porém, após 19 rodadas, chama a atenção o fato de o Rubro-Negro carioca não ter vencido nenhum adversário do G-4. Ao todo, foram quatro partidas e apenas um ponto somado. Esse é com sobras o pior aproveitamento entre os líderes da competição. Mais um fator que aumenta a pressão sobre Domènec Torrent.

O campeonato de pontos corridos premia o time mais regular ao longo do ano. Mas para vencer o Brasileirão, existem jogos cruciais que qualquer equipe precisa vencer. Geralmente, esses jogos são aqueles chamados de seis pontos, quando dois favoritos ao título se enfrentam. E é justamente aí que o Flamengo vem se destacando negativamente, com o pior aproveitamento entre os primeiros colocados da competição.

Ao todo, a equipe de Dome já fez quatro confrontos contra os times do G-4. Foram duas derrotas para o Atlético-MG, uma delas por 4 a 0, neste último domingo (8), uma para o São Paulo, por 4 a 1, e um empate contra o Internacional, por 2 a 2. Ou seja, o Rubro-Negro somou apenas um ponto nos quatro duelos, com um péssimo aproveitamento de apenas 8%.

Nas partidas em questão, a defesa, que vem sendo um dos principais defeitos da equipe, também foi destaque negativo. Foram 11 gols sofridos contra apenas três marcados, e duas goleadas na conta, que somadas ao 5 a 0 diante do Del Valle, já fazem da temporada de 2020 a pior no quesito desde 2014.

E no jogo contra o Inter de Eduardo Coudet - que pode se transferir para o Celta de Vigo - o Fla também estava perdendo até os 95 minutos, quando Everton Ribeiro fez um gol de cabeça para evitar mais uma derrota.

A título de comparação, o Atlético-MG também fez quatro duelos contra equipes do G-4. Além das duas vitórias sobre o Fla, o Galo também ganhou do São Paulo, apesar de ter sido derrotado pelo Inter.

Já o time de Fernando Diniz jogou três vezes contra os outros três líderes do Brasileirão. Além da vitória sobre os cariocas e a derrota para os mineiros, houve mais um empate contra o Inter. O Colorado também teve um desempenho parecido. Dois empates, contra Flamengo e São Paulo, e uma vitória sobre o Galo.

O fraco aproveitamento contra os times do G-4 é um dos grandes motivos para o Rubro-Negro estar na terceira colocação no Brasileirão. Porém, com os jogos atrasados do São Paulo, a equipe de Dome pode cair para o quarto lugar.

Até o final da competição, os cariocas ainda têm pela frente mais um jogo contra o São Paulo e um contra o Internacional para tentar recuperar os pontos perdidos. Jogos que podem ser verdadeiras finais para o Flamengo tentar o bicampeonato nacional.