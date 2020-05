Outro positivo no futebol português, desta vez no Moreirense

O futebol vai tentando voltar a sua normalidade. Enquanto algumas ligas já retomam as suas atividades, outras se preparam para isso.

É o caso da portuguesa, que está realizando testes de coronavírus em todas as equipes antes da liberação para os treinamentos, visando a retomada da competição.

No entanto, o Moreirense informou por meio das suas redes sociais, que um dos seus jogadores testou positivo para o novo coronavírus.

"Todo o plantel do Moreirense Futebol Clube, bem como toda a sua respetiva estrutura, realizou ontem de manhã os testes de rastreio à SARS-CoV-2, testes serológicos e PCR (zaragatoa), tendo-se registado um caso positivo num atleta", reza a nota.



Além do positivo no Moreirense, o futebol português já tem casos no Vitória SC (três casos) e no Famalicã (três).