Outro Real Madrid 'galáctico' em 2022: Mbappé, Haaland, Vinicius, Odegaard...

Florentino Pérez tornou-se presidente do Real Madrid em 2000. Após um intervalo entre 2006 e 2009, ele voltou ao cargo. Sob seu comando, a grandeza tem sido sua marca registrada. Nos esportes, com tirania na Liga dos Campeões e economicamente, quase todos os anos no topo da revista Forbes como o clube mais poderoso do mundo. Mas há um projeto ambicioso em andamento...

Embora haja conversas contínuas sobre os jogadores que o interessam bastante, como lembra o jornal 'Marca', o plano mais emocionante para o chefe merengue é a reforma do Santiago Bernabéu nos dias de hoje. Além de torná-lo mais atraente e funcional, ele promete melhorar ainda mais a receita que o estádio deixa nos cofres.

As obras estão programadas para terminar no verão de 2022. Até então, Florentino quer relançar sua nova casa com um elenco que marcaria outra era 'galáctica'. Desde Figo, Beckham, Zidane ou Ronaldo, muitas estrelas chegaram, mas ele pretende outro nome que fique na memória, outro XI inesquecível de verdadeiros craques.

De fato, ainda mais desde a partida de Cristiano Ronaldo. Sem ele, a equipe merengue também é ótima, mas Florentino espera que o público do novo local se dedique a outros nomes emocionantes. Alguns já estão lá, outros viriam.

Um sonho com Vinicius

Daqui a dois anos, já temos o talento de Vinicius, pupilo do presidente, que já se estabeleceu e elevou o Bernabéu. A qualidade do brasileiro com experiência suficiente é vista como um dos nomes para liderar o futuro.

O mesmo vale para Odegaard. Não está claro se ele voltará no próximo ano ou na seguinte, mas ele é visto liderando o centro do campo por anos. Outros jovens como Fede Valverde, Achraf ou Rodrygo podem chegar a 2022 a mais do que estabelecidos na equipe.

A cereja do bolo seria feita por assinaturas chamativas. No topo, é claro, está o nome de Kylian Mbappé. Além disso, mais e mais tudo leva a crer que será em 2022 quando finalmente for visto de branco. Trazê-lo antes seria muito caro, então esperar por ele terminar seu contrato em Paris e se libertar seria uma manobra barata.

E se tiver que esperar dois anos, entretanto, permanece a aposta para Haaland, compatível com a do francês e que não apenas tornaria a espera por Kylian mais agradável, mas juntos eles poderiam compor um ataque implacável.

Hoje, em meio à crise do coronavírus, qualquer plano de médio ou longo prazo parece um pouco exagerado, mas o projeto de Florentino é muito claro em sua mente para re-cultivar a embalagem de uma entidade universal.