Outro recorde para Sergio Ramos: o segundo com mais vitórias na Liga

Com a vitória do Real Madrid sobre o Elche por 2 a 1, Sergio Ramos se converteu no segundo jogador com mais vitórias na história de LaLiga.

O capitão madridista tem 334 vitórias no Campeonato Espanhol (19 pelo Sevilla e 315 com a camisa do Real) e se igualou a marca de Iker Casillas. A sua frente somente Leo Messi com 377 vitórias.

O zagueiro do Real alcançou a sua 334º vitória em 508 jogos na competição. Além de ter marcado 74 gols.

Uma marca espetacular para o espanhol, que ainda levantou a taça de LaLiga em cinco oportunidades (2006-07, 2007-08, 2011-12, 2016-17 e 2019-20).