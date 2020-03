Outro talento brasileiro: 16 anos e já na agenda da Premier League

A geração de promessas do futebol brasileiro não para. Depois de Vinicius, Rodrygo, Martinelli e Reinier, entre outros, o próximo a se mudar para a Europa pode ser Miguel Silveira. Pelo menos a longo prazo.

O jogador de futebol do Fluminense, que tem apenas 16 anos, é um atacante habilidoso que já jogou grandes minutos no primeiro time do Fluminense. Sete partidas acumula ele nessa temporada no Carioca. E, como conta 'AS', a Premier já o segue de perto.

Esse mesmo meio garante que duas das equipes que o olham são o Arsenal e o Tottenham. Os 'gunners', por enquanto, são os que estão melhor posicionados.

Os do Emirates, de fato, já têm experiência em apostar em jovens brasileiros, como no caso de Martinelli. O ex-Ituano já tem dez gols na Inglaterra, com apenas 18 anos...