Outubro Rosa: o que é a campanha que ganha adesão de clubes brasileiros?

O mês de outubro é uma época em que os símbolos de laços rosas começam a se espalhar pelo Brasil e pelo mundo. Tal simbologia não é acidental e nem uma "mera coincidência" da época. Nos últimos anos vários clubes do futebol pelo mundo mudam suas fotos de perfil nas redes sociais e promovem atos de conscientização a respeito do assunto.

A campanha "Outubro Rosa" é um dos principais movimentos mundiais que visam trazer à tona a importância do cuidado com a saúde, especialmente feminina.

Você sabe o que é o Outubro Rosa?

O que é o Outubro Rosa?

Outubro Rosa é o nome da campanha mundial em favor da conscientização para o controle do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo da doença que mais atinge brasileiros.

Estima-se que em 2019 ocorreram 59.700 novos casos da doença. A taxa de mortalidade no mundo está perto de 14 óbitos para cada 100 mil mulheres ao redor, de acordo com dados do próprio INCA divulgados em 2015.

O movimento do Outubro Rosa nasceu no começo dos anos 1990, com a ideia desenvolvida pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, uma das principais instituições no combate ao câncer de mama nos Estados Unidos.

A ideia espalhou-se pelo mundo e alcançou diversos países, que investiram pesado em propagandas e ações para a conscientização a respeito desse tipo de doença.

Qual o significado do símbolo?

O símbolo oficial do Outubro Rosa, usado mundialmente, é um laço rosa. A simbologia do laço já é mundialmente conhecida como um alerta.

Os primeiros usos dos laços como símbolos de luta e conscientização vieram dos ativistas da luta contra a AIDS começaram a usar o laço vermelho, que simbolizaria a paixão e o sexo. Anos depois, na Corrida pela Cura, organizada pela já citada Fundação Susan G. Komen, adotou-se a mesma ideia, mas colocou-se a fita rosa. A cor acabou ganhando significado mundial da luta contra o câncer de mama.

Homens também podem ter câncer de mama?

Um assunto pouco comentado é que existe uma possibildade, ainda que muito remota, de homens desenvolverem câncer de mama.

"A mama masculina é um órgão pequeno; o câncer de mama em homens é bem mais raro, mas acontece", diz Fabiana Makdissi, Diretora do Departamento de Mastologia, do Hospital A.C. Camargo.

De acordo com dados fornecidos pela instituição, a cada 100 casos diagnosticados de câncer de mama, apenas um é masculino. O fato de ser tão raro é o que leva a não existir necessariamemte um protocolo de exames para detecção da doença.

Ainda que bastante incomum, é importante saber que os principais alvos masculinos desse tipo de câncer são, em média, maiores de 60 anos e que já contam com histórico de casos de câncer de mama na família, mesmo que em mulheres.