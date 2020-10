"Ouvir que o Real Madrid não é o favorito me faz rir"

Antonio Conte, treinador da Inter, disse nesta terça-feira que "ouvir que o Real Madrid não é o favorito" no grupo B da Liga dos Campeões, que também inclui a equipe milanesa Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk, "me faz rir".

"Não sei se eles nos consideram favoritos em Madri. O Real venceu a LaLiga, tem jogadores muito importantes que ganharam a Champions League várias vezes. Temos que fazer considerações sérias", disse Conte na coletiva de imprensa antes do jogo na quarta-feira contra o Monchengladbach.

Conte, que em sua primeira temporada como treinador da Inter perdeu na fase de grupos da Champions, antes de chegar e perder a final da Liga Europa contra o Sevilla, considerou que sua equipe, apesar de não ser a favorita do grupo B, agora tem mais experiência.

"A caminhada do ano passado, com a final da Liga Europa, permitiu que todos ganhassem experiência. Adicionamos Vidal a este grupo, que tem muita experiência internacional. Saímos muito mais preparados em relação à temporada passada", disse.

O treinador italiano também esclareceu dúvidas sobre as condições do chileno Alexis Sánchez, que se recuperou do desconforto no abdutor e está pronto para competir. "Estávamos preocupados com Alexis, não recebemos notícias positivas do Chile. Ele voltou da seleção com desconforto nos abdutores, estivemos atentos e administramos".

"No sábado (contra o Milan) ele jogou 15 minutos e estávamos preocupados. Mas ele me deu garantias, está bem e treinou. Posso escalá-lo como titular", acrescentou.

A Inter estreia na Champions League nesta quarta-feira contra o Borussia Mönchengladbach e joga no próximo dia 27 de outubro contra o Shakhtar Donetsk. O duplo confronto com o Real Madrid está marcado para 3 de novembro na Espanha e 25 de novembro no estádio San Siro, em Milão.