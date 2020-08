Overbooking no Betis: Pellegrini já tem 36 jogadores

O Betis tem um problema de espaço no seu elenco. De acordo com o jornal 'Mundo Deportivo' o conjunto dirigido por Manuel Pellegrini pode ter até 36 profissionais, 34 com toda certeza.

Da última temporada, 21 permaneceram no elenco. Todos com exceção de Antonio Barragán, que se despediu, e Pedraza e Aleñá, emprestados por Villarreal e Barcelona, respectivamente.

É preciso somar ainda mais sete jogadores das categorias de base que farão a pré-temporada com o time principal. São eles: Carlos Marín, Rebollo, Fran Delgado, Geovanni, Calderón, Robert e Raúl.

Os seis emprestados que terão que voltar ao Villamarín, pelo menos até que tenham seu futuro decidido, são Camarasa, Sanabria, Aitor Ruibal, Narváez, Julio Gracia e Liberto Beltrán. Só Sanabria se apresentará mais tarde;

E por fim, mais dois casos especiais, Francis e Wilfried Kaptoum. Os dois estão emprestados ao Almería e continuarão ali caso o clube consiga o acesso a primeira divisão.