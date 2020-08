Oxlade-Chamberlain, sem pré-temporada por golpe no joelho

Klopp fica sem Oxlade-Chamberlain para sua pré-temporada no Liverpool. O mesmo, em comunicado divulgado pelo próprio clube nas suas contas oficiais nas redes sociais, confirmou que o jogador está lesionado. O problema é uma forte pancada no joelho.

"Oxlade-Chamberlain vai perder o resto do nosso programa de pré-temporada depois de receber uma forte pancada no joelho durante o treinamento", diz a mensagem 'red'. Acompanha a mensagem a explicação do seu técnico no canal da entidade.

Esta é uma perda significativa para a equipe. Na última temporada, em que conquistou o título de campeões da Premier League, fez parte de 42 jogos dos quais foi titular em 25. Marcou oito gols e deu duas assistências. Era ideal tê-lo o quanto antes.

Na verdade, já existem cruzamentos oficiais para toda a temporada na Inglaterra. Os de Klopp iniciarão a temporada enfrentando o Leeds United de Marcelo Bielsa. Recém-promovidos, vão tentar dar uma boa imagem contra um Liverpool que, provavelmente, não conseguirá escalar Oxlade-Chamberlain.