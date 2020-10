Oyarzabal não irá a Portugal: seu exame de PCR deu 'não negativo'

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou em comunicado que Mikel Oyarzabal não poderá acompanhar a Seleção Espanhola na viagem a Portugal para o amistoso contra a Seleção Portuguesa.

Apesar de o jogador da Real Sociedad ter anticorpos IGG positivos e não representar risco de contágio para os companheiros, o protocolo da UEFA recomenda que não se desloque ao estádio.

Claro que, de acordo com o protocolo espanhol, o jogador está apto para competir, o que permitiu a Oyarzabal disputar os compromissos da LaLiga com a Real nas últimas rodadas sem problemas.

Lembramos que o ponta esquerda de 23 anos deu positivo para coronavírus em 30 de agosto, obrigando Luis Enrique a chamar Gerard Moreno para compromissos contra a Alemanha e a Ucrânia.

Terminado o período de quarentena, o internacional espanhol deixou o COVID-19 para trás e retomou os treinos em 10 de setembro, o que lhe permitiu juntar-se aos seus companheiros da Real para os duelos da LaLiga.

Mas os resultados do último PCR realizado na concentração de Las Rozas não o permitem estar no duelo desta quarta-feira, 7 de outubro, em Lisboa, uma vez que não se enquadra no que é permitido pela UEFA.

Tal como a Seleção Espanhola informou em amplo comunicado oficial, o atacante da Real apresentou o resultado 'não negativo', ainda que possuindo anticorpos, possa treinar com o resto dos seus companheiros com total normalidade, já que não apresenta qualquer risco de contágio.

Mas a situação de Oyarzabal é semelhante à de Adama no mês de setembro, por isso o protocolo da UEFA recomenda que ele não vá ao estádio se o resultado do PCR não for totalmente negativo.

“De acordo com a legislação espanhola para o regresso ao futebol, Oyarzabal poderia treinar normalmente e jogar em competições oficiais, após os períodos relevantes desde o primeiro positivo, permanecer sem sintomas e apresentar anticorpos”, acrescenta a Seleção Nacional.

E esclarece sobre os próximos jogos da Liga das Nações da UEFA: "O jogador não abandona a concentração e aguarda novos testes para poder fazer parte da equipe nos jogos da Liga das Nações contra a Suíça e Ucrânia".