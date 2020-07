Özil diz "não" ao Fenerbahçe

Ao que tudo indica, Mikel Arteta não vai contar com Özil para a próxima temporada. O alemão de 31 anos vive sua sétima temporada no Arsenal e não estaria disposto a sair para qualquer nova aventura.

Segundo informação publicada recentemente por 'The Sun', o jogador aceitaria somente propostas de times dos Estados Unidos ou da Turquia, mas especificamente do Fenerbahçe. No entanto, o clube turco teria sido recusado.

O jornal 'Bild' afirma que Özil não aceitou uma oferta do Fenerbahçe. Não foi divulgado o valor envolvido na proposta, assim como não se sabe o motivo da recusa.

O meia tem salário de craque, mas o seu rendimento em campo não acompanha esse status. Disputou 254 jogos com a camisa do Arsenal, marcou 44 gols e deu 71 assistências.