"Özil está feliz no Arsenal"

Mesut Özil deve mais uma vez ser um dos personagens do mercado do Arsenal no próximo verão. Nas últimas janelas, o alemão já vinha sendo citado como um dos jogadores que poderiam deixar o clube.

"Você nunca tem certeza no futebol. Em primeiro lugar, nunca se pode prever o movimento dos jogadores", disse Erkut Sogut, agente do meia, despistando sobre os planos durante uma entrevista a 'Goal'.

Ele diz que seu jogador está feliz em Londres: "Eu já disse isso antes e estou dizendo novamente que ele está realmente feliz no Arsenal".

Os rumores que já surgiram apontam o Fenerbahçe como um possível destino para o jogador. No entanto, ainda há indefinições sobre a retomada das competições, o calendário de jogos e as datas das próximas janelas de transferências.