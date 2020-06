Özil perde patrocínio milionário

De acordo com informações do jornal "Bild", o jogador do Arsenal, Mesut Özil não terá o seu contrato de patrocínio renovado com a empresa de material esportivo, Adidas.

Segundo a citada fonte, a decisão parte da empresa devido a "questões políticas", isso porque o meia tem um vínculo pessoal de amizade com Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia.

O publicação informa que a marca não está de acordo com as práticas autoritárias implementadas por Erdogan e por isso quer desvincular-se da sua relação com Özil.