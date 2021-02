Özil provocou a indignação alemã ao cantar o Hino da Turquia

Também não há paz para Mesut Özil na Turquia, onde cada decisão que toma ou tudo que faz é documentado pela mídia a ponto de provocar toda uma onda de críticas na Alemanha.

No último confronto direto do Fenerbahçe contra o Göztepe, as câmeras de televisão flagraram o ex-jogador do Arsenal cantando o hino turco, provocando indignação em solo alemão.

Mas a história não começou aí. Özil começou a receber as primeiras críticas por não ter cantado o Hino da Turquia nas partidas anteriores, já que no campeonato turco é comum que o hino soe antes das partidas.

Por este motivo, o meio-campista de 32 anos não hesitou em corrigir seu erro para satisfazer a torcida e cantar o hino, algo que na Alemanha gerou uma chuva de críticas, conforme noticiado no jornal 'Bild'.

O meio citado lembra que Özil nunca cantou o hino alemão nem em sua época no Schalke 04, nem quando jogou pelo Werder Bremen, o que levou tal meio a falar ironicamente sobre a atitude do ex-jogador do Real Madrid: "Özil era até então desconhecido em seu papel de grande cantor. Pelo contrário: sempre se calou sobre o hino nacional. Quando os outros cantavam, a boca ficava fechada... até agora!”.