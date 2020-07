Özil vs Arteta: quem está mentindo?

Algo está acontecendo entre Mikel Arteta e Mesut Özil que ninguém no Arsenal quer revelar. O técnico voltou a descartar o alemão e utilizou seus problemas nas costas como justificativa, mas Özil respondeu nas redes sociais.

"Com Mesut, a situação continua a mesma", disse Arteta. Özil, por sua vez, escreveu "ESTOU PRONTO" e compartilhou uma foto do seu treinamento no Arsenal.

O alemão não disputa uma partida desde março e ao que tudo indica deve deixar o Arsenal nessa janela sem voltar a vestir a camisa 'gunner'.