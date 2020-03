Pablo encerra jejum no São Paulo, decide clássico e vira meme na internet

Sem marcar há nove jogos, Pablo saiu do banco e fez os dois gols da vitória por 2 a 1 de virada do São Paulo sobre o Santos, neste sábado, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista.

Depois de entrar no lugar do zagueiro Bruno Alves, o atacante aproveitou falha de Everson para empatar aos 7 minutos do segundo tempo e de cabeça definiu o resultado aos 21.

A torcida tricolor não pôde comemorar os gols de Pablo no Morumbi, já que o clássico foi disputado com portões fechados, mas na internet feestejou muito o fim do jejum do jogador.