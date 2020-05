Pablo Marí diz que Vélez "não existe" e provoca ira de Chilavert

O lendário ex-goleiro paraguaio, Luis Chilavert não gostou da resposta de Pablo Marí a um desafio feito pela equipe de produção multimídia do Arsenal e retrucou diretamente para o zagueiro espanhol.

Marí participava de um desafio ao lado do uruguaio Lucas Torreira e a proposta era ver quem acertava o maior número de times campeões da Libertadores da América. Em um determinado momento Torreira falou "Vélez Sarsfield" e Marí respondeu: "Ele está inventando. Isso não existe", ao passo que Torreira rebateu e confirmou: "Vélez Sarsfield, da Argentina".

Depois disso o desafio seguiu normalmente, mas a resposta de Marí desagradou um dos maiores ídolos da história do time argentino: o goleiro-artiheiro Luis Chilavert, que em uma rede social respondeu: "Pablo Mari, quem não existe é você. Vélez Sarsfield é campeão do mundo de clubes e campeão de todos os torneios internacionais da América do Sul. Se percebe que você não ganhou nada".

Os dois únicos títulos que Pablo Marí tem na carreira foram conquistados na América do Sul, atuando pelo Flamengo, onde o espanhol foi titular nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores, em 2019.

Chilavert, por outro lado, é um dos personagens mais icônicos da fase mais vencedora da equipe argentina. O goleiro defendeu as cores do clube entre 1991 e 2000. Depois de rodar pela Europa, Chilavert voltou ao Vélez para encerrar a carreira, em 2004. Sob as traves, o goleiro ajudou o Vélez a conquistar uma Libertadores, um Mundial, uma Recopa Sul-Americana, além de quatro troféus do campeonato argentino.