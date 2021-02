Pablo Marí e crias da base reforçam torcida do Flamengo por título brasileiro

De olho em mais um título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo tem reforço na torcida. Pablo Marí, que faturou o Brasileirão e a Libertadores pelo Rubro-Negro em 2019, manifestou seu apoio ao clube através das redes sociais.

Ao longo do dia, outros atletas também se manifestaram, Vinicius Jr, atacante hoje do Real Madrid, publicou no Twitter uma música de arquibancada.

Lucas Paquetá e Reinier, também crias da base Flamengo, também registrou a ansiedade para o jogo.