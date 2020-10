O Coritiba recebe o São Paulo neste domingo em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 e tenta sair da zona de rebaixamento, o que pode ocorrer em caso de vitória.

O Coxa chega ao Couto Pereira com onze pontos e ocupa a 18ª colocação para enfrentar um Tricolor que soma 19 pontos e está em quinto. Confira no vídeo acima a entrevista com Pablo Thomaz falando sobre amadurecimento e nova chance no time.