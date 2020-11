Coritiba recebe o Bahia com nove desfalques por Covid-19

Com nove jogadores infectados com Covid-19, o Coritiba recebe o Bahia às 18h (horário de Brasília) desta segunda-feira, no Couto Pereira, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão.

O responsável por comandar o Coritiba no duelo contra o Bahia será Pachequinho, já que o técnico Rodrigo Santana foi contaminado com Covid-19. Yan Sasse, suspenso, Cerutti, lesionado, também serão ausências. Na véspera da partida, o auxiliar técnico falou sobre a dificuldade de atuar com tantos desfalques.

"Claro que todos nós ficamos chateados com a perda momentânea desses jogadores, mas confiamos totalmente no grupo e naqueles jogadores que estarão disponíveis para o jogo. Estamos vindo numa crescente de resultados bons, o que tem imperado no dia-dia da preparação é muita atenção, muita confiança, e sabemos que estamos iniciando o segundo turno de uma forma diferente, então temos muito trabalho a fazer, correções, e planejar o jogo contra o Bahia da melhor forma", disse o técnico interino coxa-branca em entrevista.

Com 20 pontos conquistados em 20 jogos, o Coritiba vem de um empate e uma vitória após sequência negativa. Agora, o time paranaense é o 17º colocado, e pode saltar duas posições no jogo desta segunda-feira.

Na nona posição da tabela, o Bahia de Mano Menezes vem de três vitórias e uma derrota nos últimos quatro jogos e soma 25 pontos. Juninho Capixaba, suspenso, Ernando e João Pedro, lesionados são os desfalques para o Tricolor.

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Mailton, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Mateus Sales e Giovanni Augusto; Neilton, Robson e Muniz.

Provável escalação do Bahia: Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Anderson Martins, Lucas Fonseca e Zeca; Elias, Gregore, Daniel e Fessin; Élber e Rossi.