No último dia 16/11, o Coritiba recebeu o Bahia e saiu na frente com um gol de Giovanni aos 3 minutos, mas acabou perdendo de virada com gols de José Pimentel e José Cracco.

No vídeo acima, você confere a coletiva de imprensa do técnico interino Pachequinho, onde ele fala sobre o time que colocou em campo, uma decisão em conjunto com Rodrigo Santana, afastado por conta do coronavírus.