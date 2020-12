VÍDEO: Pachequinho fala de 'ansiedade' em chances perdidas do Coritiba

O Coritiba foi ao Mineirão para encarar o Atlético Mineiro neste sábado e voltou para casa com derrota de 2 a 0 no jogo da 27ª rodada do Brasileirão.

Agora o Coxa é o lanterna da competição, com 21 pontos, e pensa no jogo da próxima quarta-feira, quando recebe o Goiás em um confronto direto contra o rebaixamento.

Confira no vídeo acima as palavras de Pachequinho após a partida. O técnico interino do Coxa comentou sobre a "ansiedade" da equipe nas oportunidades desperdiçadas.